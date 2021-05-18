Altın fiyatları 2021 yılının zirvesine yükseldi! Altın için trend sürecek mi? / 18.05.21

Gram altın fiyatları, ons tarafından esen rüzgârın etkisiyle 503 lira ile 2021 yılının zirvesine yükseldi. ABD’de beklentilerin üzerinde artan enflasyon sonrası, riskten korunma aracı olarak öne çıkan ons altın fiyatları ise, özellikle Asya’da bazı bölgelerde yaşanan Covid-19 mutasyonları ve vaka sayılarının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yaz aylarını seven altın için özellikle Fed’in vereceği mesajlar yönü tayin edecek. İşte altında fiyatlamada öne çıkabilecek gelişmeler orta ve uzun vadeli beklentiler...