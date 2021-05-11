Altın fiyatları için ons rüzgarı! Gram altın zirvesine gider mi? Uzman isim yorumladı: Altın düşecek mi yükselecek mi? / 11.05.21

Altın fiyatları Nisan ayıyla beraber yönünü yukarı çevirdi. Ons altın, özellikle küresel düzeyde artan enflasyon endişelerinin etkisiyle, gram altın ise hem dolar/TL, hem de ons tarafından esen rüzgarın etkisiyle 400 lira bandından 500 lira seviyesine doğru yöneldi. Riskten kaçınma aracı olarak dikkat çeken altın konusunda yatırımcılar “Altın düşecek mi”, “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 600 lirayı aşar mı” gibi sorularına yanıt ararken, A Para’da Stratejist Cüneyt Paksoy, hem ons hem de gram altın fiyatları için teknik değerlendirmelerde bulundu.