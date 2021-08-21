Hierapolis Antik Tiyatrosu

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Mitolojik kabartmaları ve görkemli sahnesi tiyatroyu, Roma Dönemi'ndeki tiyatrolar arasında önemli bir yer edinmesini sağlıyor. Bu muazzam antik tiyatronun; 50 oturma sırası vardır ve 9 bölüme ayrılmıştır. Sütunların arası ise heykellerle süslüdür. Tiyatroda yer alan kabartmalı frizlerde; Tanrılar ile devler arasındaki savaşlar, yarış sahneleri, Arşitravın kral kapısı üstünde İmparator Septimus Severus’un taç giyme merasimi, eğlence sahneleri ve Apollon ve Artemisin doğuşu gibi dini sahneler tasvir edilmiştir...