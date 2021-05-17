Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! İşte yeni Bitcoin açıklaması / 17.05.21

Son dakika haberi...Yaptığı açıklamalarda kripto para piyasalarında spekülasyon yaratan TESLA CEOsu Elon Musk, Bitcoinin sert düşüşünün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bitcoindeki sert düşüşün ardından sahneye yeniden çıkan Musk, son yaptığı açıklamada, Netleştirmek için söylüyorum, tesla bitcoin satmadı dedi. Muskın bu açıklamasının ardından 42 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, yeniden 45 bin doları aşsa da zayıf seyrini sürdürdü. Bitcoin ve kripto paralar konusunda uzmanlar, olası zararlara karşı yatırımcıları yüksek tondan uyarırken, Musk,ın açıklamalarıyla sürekli dalgalanan kripto paraların, bir adamın oyuncağı haline geldiği yorumları yapılmaya başlandı.