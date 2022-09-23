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7/24 Dinle 7/24 Dinle_ Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri
Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri

Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri

Usta İşi Edebiyat

150 Bölüm | 14:20:21
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 2. Bölüm

7/24 Dinle 04:15
02

Orhan Veli Kanık ile İstanbul'u Dinliyorum Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 5. Bölüm

7/24 Dinle 02:50
03

Orhan Veli Kanık'ın edebi kişiliği Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 4. Bölüm

7/24 Dinle 04:22
04

Orhan Veli ile Garip Akımı Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 3. Bölüm

7/24 Dinle 02:42
05

Orhan Veli Kanık'ın hayatı Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 1. Bölüm

7/24 Dinle 06:29
06

İstanbul'un göz bebeği: Ortaköy

7/24 Dinle 05:25
07

Bir kitap / Refet

7/24 Dinle 00:32
08

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