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Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri
Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri
Usta İşi Edebiyat
150 Bölüm | 14:20:21
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01
Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve sözleri
Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 2. Bölüm
7/24 Dinle
04:15
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02
Orhan Veli Kanık ile İstanbul'u Dinliyorum
Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 5. Bölüm
7/24 Dinle
02:50
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03
Orhan Veli Kanık'ın edebi kişiliği
Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 4. Bölüm
7/24 Dinle
04:22
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04
Orhan Veli ile Garip Akımı
Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 3. Bölüm
7/24 Dinle
02:42
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05
Orhan Veli Kanık'ın hayatı
Usta İşi Edebiyat | Orhan Veli Kanık 1. Bölüm
7/24 Dinle
06:29
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06
İstanbul'un göz bebeği: Ortaköy
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05:25
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07
Bir kitap / Refet
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00:32
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08
Bir Film / Diyet
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00:46
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Bir Film / Düğün
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00:59
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