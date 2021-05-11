Türkiye bu yöntemle dünyada ilk oldu! Yerli otomobil TOGG’da kullanılacak / 08.05.21

Dünyada geleceğin önemli madenleri arasında gösterilen bor atığından elde edilen lityumun saflığının yüzde 99.5 olduğu açıklanırken, Lityum ASPİLSAN tarafından pil hücrelerinde denendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ürettiğimiz lityum ticari muadilleriyle aynı performansı gösterdi Bor cevherimiz yüksek teknolojili ürünlerimize enerji verecek. Lityumu yerli otomobilimiz TOGG, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz” dedi.