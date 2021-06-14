Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısı: Semiha Es

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Daha küçük yaşlardayken fotoğraf çekmeye başlayan Semiha Es, ailesine destek olmak için bir telefon idaresinde santral memuresi olarak çalışıyordu. Ailesi onu zengin bir fabrikatörle evlendirmek isterken o ünlü gazeteci Hikmet Feridun Es ile evlenmişti. Yurt dışı muhabiri olarak görev yapan Feridun Es, yurt dışı seyahatlerine eşi Semiha Es ile birlikte gitmeye başlayınca Semiha Es bu sayede fotoğraf çekmeyi öğrenmiş ve eşinin yanında profesyonel olarak foto muhabirliği yapmıştı. Çift, savaşın görüntülenmesi amacıyla Kore’de görevlendirilince Semiha Es'in 50 yıllık savaş muhabiri serüveni başlamıştı...