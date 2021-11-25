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7/24 Dinle A Para 9 yıl sonra ilk oldu! Tarihi anlaşmalar sonrası flaş açıklama: Yeni dönemin başlangıcı olacak / 25.11.21
9 yıl sonra ilk oldu! Tarihi anlaşmalar sonrası flaş açıklama: Yeni dönemin başlangıcı olacak / 25.11.21

9 yıl sonra ilk oldu! Tarihi anlaşmalar sonrası flaş açıklama: Yeni dönemin başlangıcı olacak / 25.11.21

150 Bölüm | 08:53:56

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01

9 yıl sonra ilk oldu! Tarihi anlaşmalar sonrası flaş açıklama: Yeni dönemin başlangıcı olacak / 25.11.21

A Para 02:13
02

Merkez Bankası resmen duyurdu! Türkiye ve BAE arasında imzalar atıldı / 25.11.21

A Para 01:19
03

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! / 24.11.21

A Para 01:25
04

Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık / 22.11.21

A Para 01:59
05

Altın 2021 yılını nasıl kapatacak? /19.11.2021

A Para 06:06
06

'Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu' /19.11.2021

A Para 02:02
07

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! /18.11.2021

A Para 06:12
08

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı / 16.11.21

A Para 02:07
09

Bakan Elvan'dan enflasyon vurgusu /16.11.2021

A Para 24:38

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