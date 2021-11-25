9 yıl sonra ilk oldu! Tarihi anlaşmalar sonrası flaş açıklama: Yeni dönemin başlangıcı olacak / 25.11.21

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Zayed’i 9 yıl aradan sonra Ankara’da ağırladı. Tarihi görüşme sonrasında, ilk aşamada Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü 10 anlaşmaya imza atıldıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz diye konuştu. Ekonomiye büyük güç katacak olan enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında imzalanan 10 kritik anlaşmanın da detayları belli oldu.