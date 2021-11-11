ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu / 11.11.21

ABDde enerjiden gıdaya son dönemde hız kazanan fiyat artışları, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetinde 1990dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışa neden oldu. Enflasyonun itici güçlerinden gıda fiyatları bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5,3 artarken, enerji fiyatlarındaki yükseliş yüzde 30u buldu. Analistler, son verilerin, fiyat baskılarının ekonomide beklenenden daha uzun süre etkili olabileceğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti. Politika yapıcılar enflasyonun geçici olduğu görüşünü savunmaya devam ederken, yüksek enflasyon Fedin faiz artırım planının nasıl etkileneceğine dair soru işaretlerini artırdı.