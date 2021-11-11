DİNLENİYOR...

7/24 Dinle A Para ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu / 11.11.21
ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu / 11.11.21

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu / 11.11.21

150 Bölüm | 08:53:56

DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu / 11.11.21

A Para 01:25
02

İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye cari fazla vermeye devam ediyor / 11.11.21

A Para 01:39
03

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı /10.11.2021

A Para 06:51
04

Borsada bankacılık rallisi sürer mi? /09.11.2021

A Para 02:12
05

Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? /09.11.2021

A Para 03:19
06

Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de / 09.11.21

A Para 01:32
07

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 2017'den beri ilk: BIST 100'e yabancı damgası / 08.11.21

A Para 01:45
08

TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı / 03.11.21

A Para 01:32
09

Enflasyon oranı beklentilerin altında /03.11.2021

A Para 03:59

...

KAPAT
**

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x