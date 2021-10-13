Altın fiyatları 4 ayın zirvesine yükseldi! Altın yatırımcısının gözü kulağı bugün ABD’de olacak / 13.10.21

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Gram altın fiyatları 513 lirayı görerek yaklaşık 4 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın en son 16 Haziran 2021 tarihinde 513 liranın üzerini görmüştü. Altın fiyatları yaklaşık bir aydır yükseliş trendine girdi. Hem ons hem de dolar ile yön bulan gram altın Türkiye’de yatırımcıların gündeminde sıcaklığını artırıyor. Öte yandan altın fiyatları için kritik olacak enflasyon verisi bugün ABD’de açıklanacak. Enflasyon verisi altın fiyatları için neden önemli? İşte detaylar…