Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu / 05.09.21

A Para

Son dakika haberi…Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması sonrası hem ons tarafında hem de gram tarafında yükseliş kaydetti. Gram altın fiyatları 490 lira seviyesini test ederken, ons altın analistlerin vurgu yaptığı 1800 dolar bandının üzerine konumlandı. Yatırımcılar, "Altın düşecek mi yükselecek mi" sorusuna yanıt arıyor. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da yayına katılarak, altın fiyatları üzerine son dakika değerlendirmelerde bulundu ve hem ons altın hem de gram altın için yatırımcıların aklındaki soruları tek tek yanıtladı.