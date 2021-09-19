Altın fiyatları için öne çıkacak 3 madde! İslam Memiş’ten altın yorumu ve tarih geldi: ‘Son alım fırsatı olacak’ / 19.09.21

A Para

Hem dolar hem de ons tarafındaki esen rüzgarın etkisiyle yön bulan gram altın fiyatları, 478-488 lira bandına sıkıştı. Dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın ise Fed odaklı yön arayan bir görüntü çiziyor. Ons altın fiyatları için yükselişlerin devamı için 1835 dolar düzeyi, düşüşler içinde 1765 dolar seviyesi öne çıktı. Yılın son çeyreğine girilmesiyle yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına yanıt arayarak altın yorumları ve analizlerini araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da hem ons hem de gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılar için alım satım stratejisini paylaştı ve orta-uzun vadeli beklentilerini açıkladı.