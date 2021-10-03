Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat! / 03.10.21

A Para

Altın fiyatları için yatırımcılar ikiye bölündü. Yurt içinde gram altın fiyatları 500 lira psikolojik direncini kırarken, gram altın fiyatlaması için kritik olan ons tarafında bir aşağı veya yukarı yönlü bir kırılım gözlenmedi. Küresel ekonomilerde son dönemde enflasyon endişelerinin yanında enerji krizi gündeme gelirken, altın fiyatları için yatırımcılar son dakika gelişmelerine kilitlenerek, “Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi” sorusuna yanıt arıyor. A Para’da yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın için 1791 dolar seviyesine dikkat çekerek, gram altın fiyatları için beklentilerini sıraladı.