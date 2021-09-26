Altın fiyatları için yön yukarı! İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu: Altın için yükseliş sürecek mi? / 26.09.21

A Para

Altın fiyatları, Eylül ayının son haftasına hazırlanıyor. Ons altın, tarafında Fed’in şahin tutumu etkili olurken, gram altın fiyatları 478-488 lira bandını yukarı yönlü kırarak bir üst banda geçti. Gram altın haftayı 500 lira psikolojik bandının sınırında kapatırken, yatırımcılar ‘Altın fiyatları yükselecek mi’ sorusuna yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da yayına katılarak, ons altın, gram altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, beklentilerini sıraladı. İşte o dikkat çeken İslam Memiş’in altın yorumu ve analizleri…