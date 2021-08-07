Altın fiyatları tepetaklak! Altın için kafa karıştıran mesajlar / 07.08.21

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Son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan altın fiyatları, özellikle ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası sert düştü. Ons altın, 1800 dolar psikolojik desteğini aşağı yönlü kırarken, düşüş hızlanarak 1758 dolar düzeyi görüldü. Gram altın fiyatları, ons tarafındaki bu negatif durumdan etkilenerek 488 liraya kadar çekildi. Altın fiyatları en son, Haziran Fed Toplantısı’ndan çıkan genişleyici para politikası mesajları sonrası toparlanmış 1832 dolar seviyesi test edilmişti. Öte yandan pandemi döneminin parlayan yıldızı gümüş yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederek 24,3 dolara kadar gevşedi.