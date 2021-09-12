Altın için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu / 12.09.21

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Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. Ons altın fiyatları haftanın son işlem gününü satıcı kapatırken, yurt içinde gram altın fiyatları 5 liralık bir bant aralığında sıkışık seyrini sürdürerek 486 liradan günü tamamladı. Ons altın, analistlerin sıklıkla vurgu yaptığı 1800 dolar psikolojik desteğinin altına sarkarak 1787 dolar seviyesinde konumlandı. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına yanıt arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yılsonu altın fiyatları tahmininde bulundu.