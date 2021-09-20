Altın ve döviz yatırımcısı bu mesajlara dikkat: Eylül'ün en kritik haftası başlıyor / 20.09.21

A Para

Piyasalar için kritik haftaya girildi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yurt içinde ise Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Altın fiyatları, dolar ve emtia piyasalarının gözü özellikle Fed’in kararının ardından gelecek mesajlarda olacak. Gelecek dönemin para politikası için sinyal niteliğinde açıklamalar gelmesi beklenirken, Fed’in gündeminde 2 önemli madde bulunuyor. Açıklamalarla birlikte piyasaların seyri açısından önemli bir gösterge olacak ons altın fiyatları eş zamanlı olarak takip edilecek.