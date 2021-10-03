Avrupa'da kriz kapıda! 1 metrekare 10 bin euro üzerine çıktı! / 03.10.21

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Kovid-19 nedeniyle neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde konut fiyatları ve kiralar hızla artarken, salgın, toplumsal eşitlik ve finansal istikrara ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Avrupa'nın birçok kentinde aileler, yüksek fiyatlar nedeniyle ev sahibi olmayı "imkansız" buluyor. Örneğin, konut fiyatları için Paris'te metrekare fiyatları 10 bin avronun üzerinde seyrettiği ifade edildi. İşte Avrupa'nın diğer ülkelerindeki rakamlar...