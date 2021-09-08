Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı: 20 bin kişiye iş kapısı olacak! / 08.09.21

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Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz" dedi.