BDDK Başkanı Akben'den flaş kredi ve döviz açıklaması! / 26.10.21

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Son dakika haberi...BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den dikkat çeken döviz ve kredi açıklaması geldi. Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Sektör finansal dalgalanma ve şoklara direncini koruyor. En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır" diye konuştu.