Bitcoin için harekete geçtiler: Kripto paralar için bir ilk! / 07.06.21

Özellikle Covid-19 salgını döneminde alternatif getiri arayışlarının hızlanmasından faydalanan Bitcoin ve kripto paralar için ilk olabilecek haber geldi. Bitcoini yasal para birimi haline getireceğini söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Önümüzdeki hafta bizzat Bitcoini El Salvadorda yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek bir yasa tasarısını Kongreye göndereceğim. Kısa vadede bu kararın ülkenin istihdamına olumlu etki edeceğini ve binlerce kişiye finansal erişimi sağlayacağını düşünüyorum diye konuştu.