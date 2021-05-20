Bitcoin türbülansa girdi! Kripto paralar için ‘Ayı piyasası’ mı geldi? / 20.05.21

Bitcoin, 14 Nisanda 64.854 dolar ile gördüğü tarihi zirvenin ardından, 60 bin dolar bandında tutunamayarak düşüş trendine girdi. TESLA Ceo’su Elon Musk’ın paylaşımlarıyla sertleşen gerileme, 19 Mayıs tarihinde 30 bin dolara kadar uzandı. Bitcoin’de ve alt-coinlerde yaşanan bu türbülans akıllara kripto para piyasasında 2017 yılından sonra yaşanan ‘Ayı piyasası’nı akıllara getirdi. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan, Bitcoin ve kripto paralar için yaşanan bu sert düşüşü değerlendirerek, piyasalarda en çok konuşulan konulardan olan ‘Ayı piyasası geldi mi’ sorusunu yanıtladı.