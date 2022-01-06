Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü? / 06.01.22

Son dakika haberler…Kripto para birimlerinin en büyük hacimlileri Bitcoin ve Ethereum, Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından tepetaklak oldu. Tutanaklar adeta kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. Bitcoin’deki düşüş dalgası diğer alt-coinlere de yansıdı. Binance Coin BNB, Cardano ADA, Chiliz CHZ, Solana SOL, Polkadot DOT gibi diğer büyük coinlerde de kayıp yüzde 10’u aştı. Uzmanlar, kripto para piyasasının açıklanan veriler ve yapılan açıklamalara aşırı duyarlı olması nedeniyle kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini sıklıkla vurguluyor.