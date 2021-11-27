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7/24 Dinle A Para Bitcoin ve kripto paralar için deprem! Bitcoin için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? / 27.11.21
Bitcoin ve kripto paralar için deprem! Bitcoin için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? / 27.11.21

Bitcoin ve kripto paralar için deprem! Bitcoin için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? / 27.11.21

150 Bölüm | 08:53:56

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01

Bitcoin ve kripto paralar için deprem! Bitcoin için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? / 27.11.21

A Para 01:54
02

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması / 26.11.21

A Para 02:07
03

Eylül 2022'ye kadar şeker zammı yok! Açıklama geldi / 25.11.21

A Para 01:58
04

Merkez Bankası resmen duyurdu! Türkiye ve BAE arasında imzalar atıldı / 25.11.21

A Para 01:19
05

9 yıl sonra ilk oldu! Tarihi anlaşmalar sonrası flaş açıklama: Yeni dönemin başlangıcı olacak / 25.11.21

A Para 02:13
06

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! / 24.11.21

A Para 01:25
07

Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık / 22.11.21

A Para 01:59
08

Altın 2021 yılını nasıl kapatacak? /19.11.2021

A Para 06:06
09

'Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu' /19.11.2021

A Para 02:02

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