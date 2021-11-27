Bitcoin ve kripto paralar için deprem! Bitcoin için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? / 27.11.21

Son dakika haberleri…Bitcoin ve kripto para piyasasında sert dalgalanmalar sürüyor. 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve yapan Bitcoin, o günden bu yana düşüş trendi içerisine girdi. Bitcon’in bugün gördüğü 53.500 dolar ile zirve seviyesinden yüzde 20’in üzerinde uzaklaşması ‘Bitcoin için ayı piyasası mı yoksa ay tuzağı mı’ sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan Bitcoin tarafındaki bu ters rüzgar, birçok alt-coinde de sert hissedildi. Uzmanlar, spekülatif hareketlere ve haber akışına açık kripto paralar için uyarılarını sıklaştırdı.