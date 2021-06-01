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7/24 Dinle A Para Borsa İstanbul 2020'de dünyanın en likit piyasası oldu / 01.06.21
Borsa İstanbul 2020'de dünyanın en likit piyasası oldu / 01.06.21

Borsa İstanbul 2020'de dünyanın en likit piyasası oldu / 01.06.21

150 Bölüm | 08:53:38

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01

Borsa İstanbul 2020'de dünyanın en likit piyasası oldu / 01.06.21

A Para 05:59
02

Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü? / 06.01.22

A Para 02:00
03

Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Talimatı yayımladı: Dikkat çeken saat 17:30 detayı / 03.01.22

A Para 01:35
04

Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? / 03.01.22

A Para 01:34
05

2021 enflasyon oranı belli oldu! /03.01.2022

A Para 04:34
06

Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir! / 02.01.22

A Para 01:11
07

2021 rekorlar yılı oldu! Türkiye ekonomisi Covid-19'a rağmen hedefini aştı / 31.12.21

A Para 05:11
08

'Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor' /29.12.2021

A Para 02:52
09

Altın 2022'de parlayacak mı? /29.12.2021

A Para 02:49
10

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? /29.12.2021

A Para 03:04

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