Borsa İstanbul 2020'de dünyanın en likit piyasası oldu / 01.06.21

Borsa İstanbul, yüzde 381 devir hızı ile 2020 yılında dünyanın en likit piyasası olurken, 2020de dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112,7 trilyon dolara ulaştı. 2020 yılında dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değerinin bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112,7 trilyon dolara ulaşırken, işlem hacmi ise dolar bazında yüzde 45 artarak 183 trilyon 269 milyar dolara çıktı. 2020de organize borsalar arasında dolar bazında bir önceki yıla kıyasla en fazla getiriyi yüzde 271 oranıyla Tahran Borsası sağladı.