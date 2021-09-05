Buralardan gram altın alınır mı? /05.09.2021

A Para

Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş A Para'da gram altın fiyatları için açıklamalarda bulundu. Gram altın fiyatı 478-488 lira arasında sıkışık seyir izlediğini ifade eden uzman isim, “Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540’lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir. Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor” dedi.