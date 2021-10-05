Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma gününe dikkat! / 05.10.21

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Gram altın fiyatları 505 lirayı test ederek son 2.5 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Gram altın en son 15 Temmuz’da 506 lirayı görmüştü. Özellikle ons altın tarafından gelen ters rüzgarlar gram altın fiyatları için yükselişini sınırlayan başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle yurt içinde altın yatırımcısının gözü kulağı ons tarafında olacak. Öte yandan ons altın için kritik olacak veri ise Cuma günü açıklanıyor…