Piyasalar için kritik olacak Haziran ayına girildi. Altın fiyatları, ons tarafında gördüğü 1676 dolar dibinin ardından küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönünü yukarı çevirerek 1900 dolar bandını kırdı. Dolar/TL ve ons yönünden esen rüzgârla yön bulan gram altın ise 538 lirayı görerek tarihi zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi ise dip seviyesinin biraz üzerinde 90 bandında tutundu. Özellikle doların patronu Fed’in toplantısından çıkacak mesajların piyasalarda yönü tayin etmesi beklenirken, Covid-19 sonrası fiyatlamalar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı.