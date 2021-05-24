Altın fiyatları, gram tarafında 2021 yılının zirvelerini test ederken, ons tarafında ise ABD’de gerçekleşen ve beklenilen enflasyon artışlarıyla beraber yükselişine hız kattı. Dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan altın, kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından daha fazla konuşulmaya başlandı. Altın fiyatları için iki kritik gelişme öne çıkarken, ons altın için teknik göstergelerin olumluya dönmesiyle 2021 yılının başındaki seviye olan 1900 dolar psikolojik direnci gündeme geldi.