Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, yeni doğal gaz keşfine ilişkin Türkiye enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesine çok boyutlu fayda sunmasının beklendiğini bildirdi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray, “Türkiye’nin halen yüzde 99 dışa bağımlı olduğu doğalgaz arzının önemli bir bölümünü yerli üretim ile sağlayabilir seviyeye gelmesini sağlayabilecek adımlar, birincil enerji kaynaklarında halen yüzde 70'in üzerinde olan toplam ithalat oranının ve salgın etkisi ile dünyada ve Türkiye’de enerji talep artışında önemli daralmanın olduğu geçen yıl dahi 30 milyar dolara yakın gerçekleşen toplam enerji ithalat faturasının azaltılmasına katkı verecektir” dedi.