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7/24 Dinle A Para 'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021
'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021

'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021

150 Bölüm | 08:53:38

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01

'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021 Test

A Para 02:10
02

Ekonominin çarkları dönüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı / 13.01.22

A Para 00:58
03

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? /10.01.2022

A Para 03:53
04

'ECB şimdilik Fed'e oranla daha ılımlı' /10.01.2022

A Para 04:56
05

Borsa İstanbul yükseliş sürecek mi? /10.01.2022

A Para 02:17
06

'Kur korumalı TL mevduat' sistemine yoğun ilgi! Kısa sürede dev rakama ulaştı / 10.01.22

A Para 01:49
07

Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü? / 06.01.22

A Para 02:00
08

Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Talimatı yayımladı: Dikkat çeken saat 17:30 detayı / 03.01.22

A Para 01:35
09

Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? / 03.01.22

A Para 01:34
10

2021 enflasyon oranı belli oldu! /03.01.2022

A Para 04:34

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