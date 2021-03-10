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'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021
'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021
150 Bölüm | 08:53:38
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01
'Halka arzlar ön planda olacak' /10.03.2021
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02
Ekonominin çarkları dönüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı / 13.01.22
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00:58
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03
Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? /10.01.2022
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03:53
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04
'ECB şimdilik Fed'e oranla daha ılımlı' /10.01.2022
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04:56
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05
Borsa İstanbul yükseliş sürecek mi? /10.01.2022
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06
'Kur korumalı TL mevduat' sistemine yoğun ilgi! Kısa sürede dev rakama ulaştı / 10.01.22
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01:49
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07
Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü? / 06.01.22
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02:00
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08
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Talimatı yayımladı: Dikkat çeken saat 17:30 detayı / 03.01.22
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01:35
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09
Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? / 03.01.22
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10
2021 enflasyon oranı belli oldu! /03.01.2022
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