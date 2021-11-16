DİNLENİYOR...

7/24 Dinle A Para Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı / 16.11.21
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı / 16.11.21

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı / 16.11.21

150 Bölüm | 08:53:56

DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı / 16.11.21

A Para 02:07
02

Bakan Elvan'dan enflasyon vurgusu /16.11.2021

A Para 24:38
03

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır / 12.11.21

A Para 01:43
04

Avrupa Birliği kendisi açıkladı: Türkiye bizden pozitif ayrışacak! İşte rakamlar... / 11.11.21

A Para 02:12
05

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu / 11.11.21

A Para 01:25
06

İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye cari fazla vermeye devam ediyor / 11.11.21

A Para 01:39
07

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı /10.11.2021

A Para 06:51
08

Borsada bankacılık rallisi sürer mi? /09.11.2021

A Para 02:12
09

Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? /09.11.2021

A Para 03:19

...

KAPAT
**

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x