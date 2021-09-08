Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv mesajı /08.09.2021

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk primi alanında iyileşme aralığı olduğunu görüyoruz. Cari dengedeki iyileşmeye ek olarak, enflasyon ve rezerv konusundaki çabalarımızda aşama kaydettikçe risk priminde de iyileşme süreci devam edecektir" dedi. Kavcıoğlu ayrıca, "Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyesine gelmiştir" diye konuşurken, yılın son çeyreğinde enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini ve cari işlemler hesabının fazla vermesinin beklendiğini sözlerine ekledi.