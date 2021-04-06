Kültürel zenginliğiyle Afyonkarahisar

Yerleşimin eski adı Karahisâr-ı Sâhibdir. Karahisar ismi, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan gelir. Günümüzde kullanılan Afyon adı da bölgede eskiden beri büyük alanda yapılan haşhaş ekimine dayanmaktadır. Şehir, Mermercilik ve gıda sektöründe Türkiye içinde ve dışında isim yapmıştır. Binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla, termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir…