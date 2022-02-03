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7/24 Dinle A Para 'Kurlardaki dengesizlikleri sona erdi' /03.02.2022
'Kurlardaki dengesizlikleri sona erdi' /03.02.2022

'Kurlardaki dengesizlikleri sona erdi' /03.02.2022

A Para

150 Bölüm | 08:53:38
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01

'Kurlardaki dengesizlikleri sona erdi' /03.02.2022

A Para 03:10
02

İhracatta Ocak ayı rekoru geldi! /02.02.2022

A Para 11:10
03

'Şahin Fed çok ciddi tahribat yaratmaz' /28.01.2022

A Para 02:43
04

'BIST 100'de kuvvetlenme görüyoruz' /28.01.2022

A Para 04:09
05

Yeni Fed borsalara nasıl yansıyacak? /28.01.2022

A Para 02:50
06

Merkez piyasalar ne mesaj verdi? /20.01.2022

A Para 02:41
07

2022'in ilk faiz kararı belli oldu! /20.01.2022

A Para 05:01
08

Ekonominin çarkları dönüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı / 13.01.22

A Para 00:58
09

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? /10.01.2022

A Para 03:53
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