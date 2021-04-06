Marmara'nın Anadolu'ya açılan kapısı Sakarya

Şehir yöresel kültürü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Sakarya ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık yetiştiriciliği mevcuttur.[3] Ayrıca mısır tarımı da yapılmaktadır. Son zamanlarda sanayi de gelişmeye başlamıştır ve kurulan sanayi kuruluşları bu sanayileşmeyi daha da artırmıştır. Sakarya ili adını; aşağı havzasında bulunduğu, topraklarında Karadenize dökülen ve il topraklarını G-K doğrultusunda ortadan ikiye bölerek kat eden Sakarya Nehrinden alır.