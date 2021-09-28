Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve döviz rezervi mesajı / 28.09.21

A Para

Son dakika haberi...Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para'da düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Salgın dönemi dünyada 2008'den daha maliyetli oldu. Küresel enflasyonun ivmlendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talebi karşılamadı" diye konuştu. Kavcıoğlu ayrıca döviz rezervlerindeki güçlenmeye dikkat çekerek, "Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine yükseldi" dedi.