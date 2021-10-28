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7/24 Dinle A Para Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı / 28.10.21
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı / 28.10.21

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı / 28.10.21

150 Bölüm | 08:53:56

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01

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı / 28.10.21

A Para 01:14
02

Faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı /28.10.2021

A Para 35:46
03

BDDK Başkanı Akben'den flaş kredi ve döviz açıklaması! / 26.10.21

A Para 00:54
04

'Bisikletin pedalının dönmesi lazım' /25.10.2021

A Para 03:31
05

'Ons altın alım fırsatı verebilir' /22.10.2021

A Para 03:25
06

'İnşaat sektörü BIST 100'e destek verdi' /22.10.2021

A Para 02:31
07

'1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır' /22.10.2021

A Para 01:33
08

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /21.10.2021

A Para 04:31
09

BIST 100'de hangi hisseler öne çıkabilir? /19.10.2021

A Para 03:17

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