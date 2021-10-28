Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı / 28.10.21

Son dakika haberleri...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlundan dikkat çeken enflasyon, faiz ve döviz rezervi açıklaması geldi. Kavcıoğlu, Döviz rezervlerimiz yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönemde de rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz açıklamasında bulundu. Faiz indirimi ile ilgili konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İndirime gitme nedenimiz arızi sıkıntıları arındırarak kendimize bir alan görmek diyerek gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verdi.