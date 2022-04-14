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7/24 Dinle A Para Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! /14.04.2022
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! /14.04.2022

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! /14.04.2022

A Para

150 Bölüm | 08:53:38
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01

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! /14.04.2022

A Para 04:25
02

Kritik döviz ve enflasyon mesajı /11.04.2022

A Para 39:01
03

TÜİK açıkladı: İşsizlik geriledi /11.04.2022

A Para 03:46
04

'Altın baskı altına girebilir' /06.04.2022

A Para 01:54
05

ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? /06.04.2022

A Para 03:31
06

'2022 yılında hissede seçici olunmalı' /06.04.2022

A Para 03:47
07

'İyi bir turizm sezonu bizi bekliyor' /06.04.2022

A Para 03:29
08

'Piyasalar Fed üyelerine odaklandı' /06.04.2022

A Para 03:29
09

Mart ayı ihracat rekoru kırıldı /04.04.2022

A Para 14:47
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