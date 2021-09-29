Mevduat faizi için stopaj indirimi uzatılacak mı? Bankada parası olanlar dikkat! / 29.09.21

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2020 yılı Ekim ayında mevduat faizi için stopaj indirimi yapılarak Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması için hamleler yapılmıştı. Buna göre, mevduat faizi için stopaj indirimi 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15’den yüzde 5’e 1 yıla kadar olanlardan ise yüzde 12’den 3’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10’dan sıfıra indirilmişti. Stopaj indirimi için son gün 30 Eylül. Peki mevduat faizi için stopaj indirimi uzayacak mı? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesinde yazdı…