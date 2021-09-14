SPK 30 Eylül'de yaşama geçiriyor: Artık herkes hissedar olacak! / 14.09.21

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), teknoloji odaklı, yenilikçi işletmelerin, girişimcilerin finansmana erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin idari düzenlemeyi 30 Eylül'de yaşama geçiriyor. Buna göre girişimci projelerinin internet üzerinden geniş yatırımcı kitlesince finanse edilmesinin önü açılacak ve yatırımcıların bu tip gelecek vaat eden girişimlere ortak olması yoluyla finansal getiri elde etmelerine imkân tanınacak.