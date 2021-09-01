Türkiye ekonomisi büyümede gaza bastı! Rekor geldi / 01.09.21

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Son dakika haberler...2020 yılında dünyada Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde gaza bastı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomosinin ikinci çeyrekte 20 civarında büyüme kaydedeceğini öngörmüştü.