Türkiye-İngiltere arasında yeni dönem: Müzakereler başlıyor! / 26.08.21

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Brexit sonrası Türkiye-İngiltere ticaret ilişkilerinde yeni dönem başladı. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) devam eden ikili ticareti teminat altına almak adına önemli olduğunu belirterek, "Hem Türk hükümeti hem de biz ticari iş birliğini güçlendirmek için yeni alanlar geliştirmenin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden gelecek yıl daha kapsamlı bir STA'yı müzakere edeceğiz" dedi.