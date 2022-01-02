Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir! / 02.01.22

Covid-19 sürecinde, özellikle yerli yatırımcının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, 40 günü aşan yükseliş trendi ile Aralık ayının ortasında gördüğü 2406 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbulda yer alan 2.4 milyonun üzerinde yatırımcının aklında hep aynı soru var: Rekorlar serisi 2022de sürecek mi? Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbulda BIST 100 endeksinin iç ve dış dinamiklerinde çok negatif kırılmalar olmadıkça dolar bazlı 1,85, 2,00 ve 2,20-2,50 sent sıralı hedefler yıl boyunca masada olacak. BIST 100 endeksinde teknik olarak yıl içerisinde 2.800-3.000lere kadar uzanma ihtimali de bulunuyor derken, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Belirsizlikler her ne kadar modelleme yapmayı zorlaştırsa da yapılan değerlemeler, BIST 100 endeksinin 2022 sonunda 2.700-3.000 puanlara ulaşabileceğini gösteriyor diye konuştu.