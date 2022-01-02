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7/24 Dinle A Para Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir! / 02.01.22
Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir! / 02.01.22

Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir! / 02.01.22

150 Bölüm | 08:52:30

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01

Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir! / 02.01.22

A Para 01:11
02

2021 rekorlar yılı oldu! Türkiye ekonomisi Covid-19'a rağmen hedefini aştı / 31.12.21

A Para 05:11
03

'Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor' /29.12.2021

A Para 02:52
04

Altın 2022'de parlayacak mı? /29.12.2021

A Para 02:49
05

Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? /29.12.2021

A Para 03:04
06

Merkez Bankası 2022'nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu / 29.12.21

A Para 01:40
07

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz / 23.12.21

A Para 01:00
08

İşte döviz endeksli mevduat sistemi /21.12.2021

A Para 21:51
09

AGİ 2022 nasıl hesaplanacak? /20.12.2021

A Para 12:01

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