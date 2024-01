Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ringa Ring *** Hoye! *** Aaha! *** Chua Chua…Chua…Chua Chua Haiiiyee… Chua Chua…Ara ra ra ra…Chua Chua Chik Chika Chik… Chua Chua…Chuaa Chuaaa… Aiyay ya…Aiyay ya… Ai yay yay…yay yay yay *** Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ringa Ring *** Khatiye pe main padi thi Aur gheheri neend badi si Aage kya main kahun sakhi re Ek khatmal tha sayana Mujhpe tha uska nishaana Chunari mein ghusgaya dheere dheere Oh ho hoo…. Kuch nahi samjha woh budhu kuch nahi socha Rengte jaane kahan pahuncha… *** Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ringa Ring *** Chik chika chika…(in the background) *** Haiiiye… Kyun Sharmaaye… Haiiiye… Kyun Lajaaye… *** Chik chika chika…(in the background) Laaakh chupaaye… *** Kitna main tadpi thi Hmmm Hmmm Kitna main royi thi Aha… Main toh thi achchi bhali… Haan… Kyun bhala soyi thi… Haaiiiye… Nigode ne mujhko chaiyn lene na diya Hmmm mmmm Rona bhi chaha toh muskuraane na diya Aha…oh ho… Aisi thi uss harjaayi ki makkari… Kya keh rahi ho? Mere tan badan mein thi lagi chingaari… Par aise kya thi laachaari? Oh ho hoo…oh oh oh oh oh Are haiya haiya ohhhh *** Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ringa Ring *** Haule se gudgudaata Hai hai… Dil mein halchal machaata Oh ho… Main sharm se thi paani paani Jo usko doondhti main Haiiiye… Chupke se woh chup jaata Haiye… Aisi thi woh meri kahaani… Chup…oh ho ho… Yun samajhlo khatmal ka shikar hui thi main Uske aage haar gayi thi main *** Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ring Ring Ringa Ringa Ring