Abdülbaki Kömür

-
Özlemin çoğalır yorgun gözümde
Duvarlar içinde kalırım anne
Uzak akşamlara göçünce kuşlar
Yalnızlığa bilet alırım anne
Gecenin içinde bir dost ararım
Uzanır ellerim puslu camlara
Vaktin ipliğini hüzne sararım
Bakıp şehrin yorgun ışıklarına
**
Avluda on adım eder gökyüzü
Şimdi oralarda hangi mevsim var
Yüreğime inen her akşamüstü
Gözlerim uzak bir hasrete ağlar
Sözüm var ayrılık hasret üstüne
Elini özlemle öperim anne
Bir kasvet alıyor onurlu yüzünde
Ne olur beni de ağlatma anne
-
Sona ermekte gün yine seninle
Akşamlar böyledir hep sessiz
Eşyalar başka yerde, ben bir yerde
Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde
***
Işıkları yakın, nedir bu giz
Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
***
Sona ermekte gün yine seninle
Akşamlar böyledir hep sessiz
Eşyalar başka yerde, ben bir yerde
Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde
***
Işıkları yakın, nedir bu giz
Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
-
Aman gazeteci gel bizim köye
Bizim halları da yaz
Şehirde ojeli parmakları yazma
Bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
***
Bankada parası olan kulları yazma
Onlara aldanıp yolundan azma
Şehirden asfalt geçen yolları yazma
Bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
***
Şöhretten bunalmış dilleri yazma
Kendi bahçendeki gülleri yazma
Haksız yere genç öldüren elleri yazma
Doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
-
Yağıyor yağmur üstüme
Islandım yine bu gece
Deli divane gözlerime
Sen dokunmadın bir kere
***
Sensizlikten yağmurla
Dost oldum ben buralarda
Kayboldu çığlıklarım damlalarda
***
Yine yoksun yanımda
Bedenim çığlıklarda
Son bir kez dokun bana
***
Deliyim sokaklarda
Yardım et kabuslarda
Son bir kez dokun bana
***
Yağıyor yağmur üstüme
Islandım yine bu gece
Deli divane gözlerime
Sen dokunmadın bir kere
***
Sensizlikten yağmurla
Dost oldum ben buralarda
Kayboldu çığlıklarım damlalarda
***
Yine yoksun yanımda
Bedenim çığlıklarda
Son bir kez dokun bana
***
Deliyim sokaklarda
Yardım et kabuslarda
Son bir kez dokun bana
-
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni, sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz
Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni, sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi böyle gel
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
-
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
-
Sen, ölürüm sana diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
Ne oldu bak
Güzel günlerdi geçen
Hayalin ve şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen, umutlarım yarınım
Sınırsız duygularım
İçinde kaybolduğum
Üşüyorum
Yine sar beni sana
Hüzünle buluşturma
Matemle yarıştırma
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
-
Sana dargınım, kırgınım sana kızgınım
Haksızlık, vefasızlık bu
Bu her şeyi inkar eden duygu
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Hiç üzülmedin mi, düşünmedin mi hâlimi?
Hiç mi sızlamadı için?
Bir tek iz bile yok mu benden?
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
-
Ne seveni ne de gideni
Hepsinden vazgeçtim
Aşklarım dillere düştü sayenizde
E buymuş aşk bestesi, dedikleri
***
Ne dünyayı yıkarım
Ne de kırarım kadehleri
Sevgiye inanmaz oldum sayenizde
Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri
***
Ne gülerim ne de kızarım
Ne de arkasından ağlarım
Yüreğim aşklara küstü sayenizde
E bıktım artık fahişe, gönüllerden
***
Ne okyanuslar kadar derin
Ne de gökyüzü kadar sakin
Fikirler alt üst oldu sayenizde
Korktum artık çarkların, dönüşünden
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Ofları tekelledim, sayenizde
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Sevgiyi tükettim, sayenizde
***
Kendimi kaybettim, sayenizde
***
Ne seveni ne de gideni
Hepsinden vazgeçtim
Aşklarım dillere düştü sayenizde
E buymuş aşk bestesi, dedikleri
***
Ne dünyayı yıkarım
Ne de kırarım kadehleri
Sevgiye inanmaz oldum sayenizde
Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri
***
Ne gülerim ne de kızarım
Ne de arkasından ağlarım
Yüreğim aşklara küstü sayenizde
E bıktım artık fahişe, gönüllerden
***
Ne okyanuslar kadar derin
Ne de gökyüzü kadar sakin
Fikirler alt üst oldu sayenizde
Korktum artık çarkların, dönüşünden
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Ofları tekelledim, sayenizde
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Sevgiyi tükettim, sayenizde
***
Kendimi kaybettim, sayenizde
Kendimi kaybettim, sayenizde
Son kez
Kaybettim, sayenizde
-
Çeyizi düzmüş, kimi bekler?
Köşede durmuş, dönmek ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Canı sıkılmış, dolaşmak ister
Aklı başında, yol almak ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Çeyizi düzmüş, kimi bekler?
Köşede durmuş, dönmek ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Canı sıkılmış, dolaşmak ister
Aklı başında, yol almak ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
-
Daha dün gibiydim bugün oldum
Şimdi gün gibiyim yarın oldum
Koşarak üstünden yıldızların
Karıştım aylara sene oldum
***
Bir dokunuş ki yarım kaldı
Ateşlerin yerini kül aldı
Asırların nice yalnızlığı
Sanki boynumda asılı kaldı
***
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
***
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
***
Daha dün gibiydim bugün oldum
Şimdi gün gibiyim yarın oldum
Koşarak üstünden yıldızların
Karıştım aylara sene oldum
***
Bir dokunuş ki yarım kaldı
Ateşlerin yerini kül aldı
Asırların nice yalnızlığı
Sanki boynumda asılı kaldı
***
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
***
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
-
Sigarası yaldızlı
Geliyor nazlı nazlı
Öyle bir yar sevdim ki
Yeniköylü Burgazlı
***
Sigarası yaldızlı
Geliyor nazlı nazlı
Öyle bir yar sevdim ki
Yeniköylü Burgazlı
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Elinde sigarası
Gönlümde var yarası
Beni kalbimden vurdu
Gözlerinin karası
***
Elinde sigarası
Gönlümde var yarası
Beni kalbimden vurdu
Gözlerinin karası
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin