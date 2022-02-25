Abdülbaki Kömür

Önce cinnet basar ufuklarımı Sonra ihanetler Lügatimizi tarihe düşmediler Dilara Umutlarımız ki Halepçe Hangi yerime merhem ola Hangi acıma ağıt yakasın Günah dağlarıma yel değse ne olur Yıkılsam meydanlarda Pusu kurmuşlar Dilara Yürek zindanlarına düşeli pusu kuruldu bakışlarıma Savur saçlarını Dilara Kahır topladım bak Bunlar intiharlarım Bunlar cevapsız sorular Bunlar umutlarım saçlarına Savur saçlarını Dilara Savur umutlarını Bu ülke, bu şehir, bu gece Hiç kimseleri anlamıyor Dilara Vurgun vurgun üstüne Kahır kahır üstüne Bu beden, bu can bu yürek Sabır sabır Dilara Bu gaip yolların garip yolcusu Ben olmasam kahrolayım Dilara Savur saçlarını Dilara Savur yüreğimi Savur güllerimi Bunlar ki kaygılarım Bunlar dünlerim, üzüntülerim, bunlar yarınlarım Yarın yok söylemiştim Dilara Bunlar umutlarım saçlarına Savur saçlarını Dilara Savur umutlarını Tarih zulüm Dilara bu can pazarında