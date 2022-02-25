Abdülbaki Kömür

Dilara Şarkı Sözleri
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Önce cinnet basar ufuklarımı
Sonra ihanetler
Lügatimizi tarihe düşmediler Dilara
Umutlarımız ki Halepçe
Hangi yerime merhem ola
Hangi acıma ağıt yakasın
Günah dağlarıma yel değse ne olur
Yıkılsam meydanlarda
Pusu kurmuşlar Dilara
Yürek zindanlarına düşeli pusu kuruldu bakışlarıma
Savur saçlarını Dilara
Kahır topladım bak
Bunlar intiharlarım
Bunlar cevapsız sorular
Bunlar umutlarım saçlarına
Savur saçlarını Dilara
Savur umutlarını
Bu ülke, bu şehir, bu gece
Hiç kimseleri anlamıyor Dilara
Vurgun vurgun üstüne
Kahır kahır üstüne
Bu beden, bu can bu yürek
Sabır sabır Dilara
Bu gaip yolların garip yolcusu
Ben olmasam kahrolayım Dilara
Savur saçlarını Dilara
Savur yüreğimi
Savur güllerimi
Bunlar ki kaygılarım
Bunlar dünlerim, üzüntülerim, bunlar yarınlarım
Yarın yok söylemiştim Dilara
Bunlar umutlarım saçlarına
Savur saçlarını Dilara
Savur umutlarını
Tarih zulüm Dilara bu can pazarında