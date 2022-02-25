Abdülbaki Kömür

Rüzgar Şarkı Sözleri
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Mermere desen gibi nakış nakış gönlüme
Sevda ritmi işledi geçerken şu yıllar
Duvarları sabırdan, yürek yıkılmaz kale
Hangi yönden esersen es deli rüzgâr
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Anlara bölünürken kurşun geçmez akşamlar
Sabahı iple çeker kan taşıyan damarlar
Özgürce çırpınmayı düşlüyorken kanatlar
Hangi yönden esersen es deli rüzgâr
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Bu sevda sürgününü uzatırken zamanlar
Ruhumda filizlenir hasret adlı çınarlar
Vurulsa her yanıma zincirler prangalar
Hangi yönden esersen es deli rüzgâr
**
Anlara bölünürken kurşun geçmez akşamlar
Sabahı iple çeker kan taşıyan damarlar
Özgürce çırpınmayı düşlüyorken kanatlar
Hangi yönden esersen es deli rüzgâr