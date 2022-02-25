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7/24 Dinle Kendiliğinden Olmalı

Kendiliğinden Olmalı Şarkı Sözleri

Abdülbaki Kömür Kendiliğinden Olmalı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Abdülbaki Kömür Kendiliğinden Olmalı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendiliğinden Olmalı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Abdülbaki Kömür

Abdülbaki Kömür

Kendiliğinden Olmalı

  • Zaman

  • Bırakın

  • Bizim Ağaç

  • Bi Bitmediniz

  • Bugün Erkenden

  • Daha Ne Kadar

  • Efendi Gibi

  • Fersah

  • Kendiliğinden Olmalı

  • Kimse Bilmez

  • Saçmalık

  • Yas Mühürümdür

  • Yerine Sevemiyorum

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