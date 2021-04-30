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7/24 Dinle Abdulkadir Şehitoğlu

Abdulkadir Şehitoğlu

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Abdulkadir Şehitoğlu Şarkıları

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01

Furkân Suresi 53-55 (53. ila 55. ayetler)

Abdulkadir Şehitoğlu 03:28
02

Yusuf Suresi 36-42 (36. ila 42. ayetler)

Abdulkadir Şehitoğlu 11:42
03

Yusuf 43-49 (43.ila 49. ayetler)

Abdulkadir Şehitoğlu 08:34
04

Tevbe Suresi 60-61 (60. ila 61. ayetler)

Abdulkadir Şehitoğlu 05:40
05

İsra Suresi 94-100 (94. ila 100. ayetler)

Abdulkadir Şehitoğlu 09:42

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