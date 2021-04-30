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Abdulkadir Şehitoğlu
Abdulkadir Şehitoğlu
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Abdulkadir Şehitoğlu Şarkıları
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01
Furkân Suresi 53-55
(53. ila 55. ayetler)
Abdulkadir Şehitoğlu
03:28
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02
Yusuf Suresi 36-42
(36. ila 42. ayetler)
Abdulkadir Şehitoğlu
11:42
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03
Yusuf 43-49
(43.ila 49. ayetler)
Abdulkadir Şehitoğlu
08:34
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04
Tevbe Suresi 60-61
(60. ila 61. ayetler)
Abdulkadir Şehitoğlu
05:40
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05
İsra Suresi 94-100
(94. ila 100. ayetler)
Abdulkadir Şehitoğlu
09:42
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